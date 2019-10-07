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Çeşme'de botları batan 11 kaçak kurtarıldı, organizatör kayıp (2)

ORGANİZATÖR BULUNAMADI  İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken batan botta bulunan 4'ü çocuk 11 kaçak göçmenin Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmasının ardından kayıp olan...

GÜVENLİK 07.10.2019, 21:41
Çeşme'de botları batan 11 kaçak kurtarıldı, organizatör kayıp (2)

ORGANİZATÖR BULUNAMADI 
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken batan botta bulunan 4'ü çocuk 11 kaçak göçmenin Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmasının ardından kayıp olan Türk organizatörün arama çalışmalarına devam edildi. Gün boyu sürdürülen çalışmalarda şüpheli ile ilgili bir sonuca ulaşılamadı. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()

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