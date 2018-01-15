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Çeşme'de aynı inşaatta çalıştığı arkadaşını öldüren işçi tutuklandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, birlikte çalıştığı kendisi gibi inşaat işçisi olan hemşehrisi Vedat İyilikçi'yi (40), çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldüren U.B. (27) tutuklandı. Aslen Ordulu olan ve Çeşme'deki bir inşaat şirketinde...

Çeşme'de aynı inşaatta çalıştığı arkadaşını öldüren işçi tutuklandı
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, birlikte çalıştığı kendisi gibi inşaat işçisi olan hemşehrisi Vedat İyilikçi'yi (40), çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldüren U.B. (27) tutuklandı.
Aslen Ordulu olan ve Çeşme'deki bir inşaat şirketinde çalışan U.B., birlikte çalıştığı, aynı konteynerde kaldığı hemşehrisi Vedat İyilikçi ile dün gece Ilıca Mahallesi'ndeki bir bara gitti. Gece boyunca eğlenen iki arkadaş, saat 01.30 sıralarında, kaldıkları şantiyedeki konteynere dönmek üzere bardan çıktı. Kapının önünde iki arkadaş arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında U.B., cebinden çıkardığı bıçağı İyilikçi'ye rastgele saplamaya başladı. Göğsü, sırtı ve kasığına toplam 6 bıçak darbesi alan İyilikçi, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından, 3.81 promil alkollü olduğu belirlenen U.B.'yi gözaltına aldı. Öldürülen İyilikçi'nin ise 0.83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olay anının yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Polis, görüntülere incelenmek üzere el koydu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.B., mahkemece tutuklandı.
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