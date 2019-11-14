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Çeşme'de 44 kaçak göçmen yakalandı
İZMİR'in Çeşme ilçesinden, lastik botla yasa dışı geçiş yapmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, geçen salı günü saat 05.00'te gelen ihbarla, Çeşme ilçesi...
GÜVENLİK 14.11.2019, 10:05
İZMİR'in Çeşme ilçesinden, lastik botla yasa dışı geçiş yapmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen salı günü saat 05.00'te gelen ihbarla, Çeşme ilçesi Süngükaya açıklarında lastik botta bir grup kaçak olduğunu öğrendi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 34'ü Suriye, 10'u Filistin uyruklu 44 kaçak göçmen yakalandı. 14'ü erkek, 7'si kadın, 23'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Yakalanan kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen salı günü saat 05.00'te gelen ihbarla, Çeşme ilçesi Süngükaya açıklarında lastik botta bir grup kaçak olduğunu öğrendi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 34'ü Suriye, 10'u Filistin uyruklu 44 kaçak göçmen yakalandı. 14'ü erkek, 7'si kadın, 23'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Yakalanan kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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