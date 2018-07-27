 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı

Çeşme'de 42 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in tatil cenneti Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmek için lastik botla denize açılan 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, saat 00.15'te, Çeşme...

Çeşme'de 42 kaçak göçmen yakalandı
İZMİR'in tatil cenneti Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmek için lastik botla denize açılan 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, saat 00.15'te, Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik botla, yasa dışı yollardan Sakız Adası'na gitmeye çalıştığını öğrendi. Bölgeye hareket eden ekipler, lastik botu durdurdu. İçinde 11'i Filistin, 10'u Suriye, 4'ü Somali, 16'sı Irak ve 1'i Yemen uyruklu olmak üzere toplam 42 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. 14'ü kadın ve 12'si çocuk toplam 42 kaçak, kıyıya getirildi. Kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar