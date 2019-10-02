Çeşme'de 42 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 21'i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik ekiplerine, geçen pazartesi günü saat 07.05'te, Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bildirildi. Hemen bölgeye giden ekipler tarafından durdurulan lastik botta, Suriye uyruklu 8'i erkek,13'ü kadın, 21'i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı.Sakız Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. 42 Suriyeli, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.