Çeşme'de 36 göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, durdurdukları lastik bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 Suriye, 6 Filistin ve 1 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.