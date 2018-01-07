Çeşme'de 30 kaçak yakalandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (Aydın), () - İZMİR'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan yabancı uyruklu 30 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Türk Sahil Güvenlik ekipleri, saat 09.00 sıralarında, Ildır Körfezi'nde polyester bot ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan kaçaklar olduğunu belirledi. Bölgeye botla gelen ekipler, Suriyeli 30 kaçağın içinde bulunduğu botu durdurdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alınarak, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Yedeklenen polyester bot ise Dalyan Mahallesi'ndeki Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na çekilerek, bağlandı. Çeşme İskelesi'ndeki çadıra alınan kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi tarafından yiyecek paketleri ve içecek dağıtıldı.

Çeşme İskelesi'nde kayıt işlemleri tamamlanan kaçaklar, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



FOTOĞRAFLI