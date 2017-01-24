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Çeşme'de 3 operasyonda 94 kaçak yakalandı

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 3 ayrı gruptaki 94 kaçak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Karşıyaka gemisi ile Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından yakalandı. Çeşme'de...

Çeşme'de 3 operasyonda 94 kaçak yakalandı
İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 3 ayrı gruptaki 94 kaçak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Karşıyaka gemisi ile Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından yakalandı.
Çeşme'de 42 gün aradan sonra tekrar yasa dışı yollarla kaçak geçişi görüldü. İlk olarak devriye görevi yapan sahil güvenlik botu, bugün saat 03.00'te, Dalyan Mahallesi Uç Burun açıklarında bir lastik bot belirledi. Müdahale eden ekipler, 34 kaçağı Sahil Güvenlik botuna alarak Çeşme İskelesi'ne getirdi. Ardından kaçaklar, emniyete teslim edildi.
İkinci olayda Foça İlçesi'ne doğru ilerleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Karşıyaka gemisi, yine Uçburun açıklarında, bu kez saat 06.30'da içinde 30 kaçağın bulunan lastik botu belirledi. Su alan ve batmak üzere olan bottakileri kurtaran askerler, gemiye aldı. Kurtarma sırasında denize düşen bir kişi de askerlerin müdahalesiyle kurtarıldı. Islananların, gemide battaniye dağıtılarak ısınmaları sağlandı. Gemide acil ihtiyaçları da karşılanan kaçaklar, Ulusoy İskelesi'ne getirildi. Kurtarma operasyonu sırasında denize düşen kaçak ise sağlık kontrolü için Çeşme Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diğerleri, otobüsle Çeşme İskelesi'ne getirildi, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Üçüncü kurtarma operasyonu ise sabah 07.30'da oldu. Sahil Güvenlik Botu TCSG 109, Kara Ada'da 30 kişilik kaçak grubunun olduğunu belirleyince operasyon yaptı. Yakalanan kaçaklar da Çeşme İskelesi'ne getirildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çoğunluğu Suriyeli, Afganistan, Irak, İran, Kongo ve Kamerun uyruklu kaçakların üşmemeleri için Sahil Güvenlik ekipleri tüplü soba yaktı.
Kaçakların işlemlerinin tamamlanmalarının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi.

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