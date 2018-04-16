Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Eyüpsultan İlçe Kongresi yapıldı... Listede Sürpriz isim: Abdullah Akgün
AKP Listesinde Sürpriz isim: Abdullah...
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05...
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Ak Partili Karacan: Operasyon öncesi Türkiye bilgilendirildi
AKP'li Karacan: Operasyon öncesi Türkiye...

Çeşme'de 3 köpek av tüfeğiyle öldürüldü

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir evin bahçesindeki, kulübelerinde bağlı köpeklerden önce 1'i, 3 gün sonra da diğer 2'si av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Bahçedeki bir köpek de yaralandı. Çeşme'nin Altınkum Mahallesi'ndeki Okan...

Çeşme'de 3 köpek av tüfeğiyle öldürüldü
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir evin bahçesindeki, kulübelerinde bağlı köpeklerden önce 1'i, 3 gün sonra da diğer 2'si av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Bahçedeki bir köpek de yaralandı.
Çeşme'nin Altınkum Mahallesi'ndeki Okan Kızıldağ'a ait evin bahçesindeki kulübede bağlı Sibirya kurdu cinsi köpek, geçen 30 Mart'ta av tüfeğiyle açılan ateş sonucu öldü. 3 gün sonra bu defa aynı evin bahçesindeki 2 kangal cinsi köpek de benzer şekilde telef edildi. Saldırıda bahçedeki labrador cinsi bir köpek de vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı köpek, Alaçatı'daki bir veteriner kliniğine götürülüp, tedaviye alındı.
Kızıldağ, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip, köpeklerine silahlı saldırıda bulunan kişi veya kişilerden şikayetçi oldu. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede av tüfeği fişeği kartuşlarına rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314