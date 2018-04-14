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Çeşme'de 2 saat arayla 92 kaçak yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinden, 2 saat arayla ve 2 ayrı lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmak isteyen toplam 92 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan TCSG 107 Sahil Güvenlik...

Çeşme'de 2 saat arayla 92 kaçak yakalandı
İZMİR'in Çeşme ilçesinden, 2 saat arayla ve 2 ayrı lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmak isteyen toplam 92 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan TCSG 107 Sahil Güvenlik botundaki ekipler, bugün saat 05.30'da, Uçburun açıklarında bir lastik bot belirledi. Bota müdahale ederek durduran ekipler, Suriye uyruklu 57 kişiyi, sahil güvenlik botuna alarak Çeşme İskelesi'ne getirdi.
TCSG 107 Sahil Güvenlik Botu, devriye görevine devam etmek üzere tekrar denize açıldı. Sahil güvenlik ekipleri, saat 07.30'da da Altınkum Plajı açıklarında başka bir lastik bot tespit etti. Botu durduran görevliler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 2'si Eritre, 33'ü Suriye uyruklu 35 kişiyi yakalayarak, Çeşme İskelesi'ne getirdi.
Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, kaçak göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını giderdi.
Kaçakların üstlerini ve çantalarını kontrol eden sahil güvenlik ekipleri, kimlik tespitlerini de yaparak, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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