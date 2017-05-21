Çeşme'de 187 kaçak göçmen yakalandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde düzenlenen 3 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek isteyen toplam 187 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme'deki Çiftlik Mahallesi açıklarında devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, dün saat 18.00 sıralarında şişme botla Sakız Adası'na kaçmaya çalışan kaçak göçmenleri müdahale ederek durdurdu. 16'sı Afganistan, 65'i Suriye uyruklu, toplam 81 kaçak göçmen Çeşme İskelesi'ne getirildi. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İkinci operasyon ise bugün saat 06.30 sıralarında Karaabdullah Burnu açıklarında gerçekleştirildi. Devriye görevi yapan TCSG 24 gemisinin durdurduğu şişme bottaki kaçak göçmenler, Çeşme İskelesi'ne getirildi. 3'ü Eritre, 9'u Kongo, 37'si Suriye uyruklu göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek içecek yardımında bulunuldu.

Son operasyon ise ikinci operasyondan bir saat sonra, TCSG 109 Sahil Güvenlik botu tarafından, Dalyan mahallesindeki Ali Bostan Koyu açıklarında gerçekleştirildi. Şişme botla Sakız Adası'na kaçmaya çalışan kaçak göçmenlere müdahale eden sahil güvenlik ekipleri, 1'i Gine, 56'sı Suriye uyruklu toplam 57 göçmeni Çeşme İskelesi'ne getirdi. Kaçak göçmenlerin can yelekleri imha edilmek üzere toplandı.

Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi.

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