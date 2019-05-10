Çeşme açıklarında 69 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, () - İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 69 kaçak göçmen yakalandı.

Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botundaki görevliler, dün saat 00.15 sıralarında, Çeşme ilçesi Altınkum önlerinde lastik botla ilerleyen bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan lastik bottaki Afganistan uyruklu 26'sı erkek, 15'i kadın ve 28'i çocuk olan toplam 69 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirilen kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



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