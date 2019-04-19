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Çeşme açıklarında 47 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, ()- İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botla, yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 47 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Çeşme açıklarında devriye...

Çeşme açıklarında 47 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, ()- İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botla, yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 47 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Çeşme açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 00.30 sıralarında, Karaabdullah Burnu'nun güneybatısında hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Durdurulan botta, 23'ü Filistin, 13'ü Suriye ve 11'i Irak uyruklu, toplam 47 kaçak yakalandı. 25'i erkek, 10'u kadın ve 12'si çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirildi.
Kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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