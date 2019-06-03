Çeşme açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 35 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Eğri Liman açıklarında lastik bot içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Eğri Liman açıklarına intikal etti. Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Filistin, 7 Kongo, 6 Suriye ve 1 Güney Afrika uyruklu olmak üzere 35 göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

FOTOĞRAF

