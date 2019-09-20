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Çeşme açıklarında 170 kaçak göçmen yakalandı
İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, 4 lastik botla yasa dışı yollardan Sakız Adası'na geçmeye çalışan toplam 170 kaçak göçmen yakalandı.
GÜVENLİK 20.09.2019, 10:43 20.09.2019, 10:52
İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, 4 lastik botla yasa dışı yollardan Sakız Adası'na geçmeye çalışan toplam 170 kaçak göçmen yakalandı.
Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, bu sabah, Çeşme açıklarından Sakız Adası'na, 4 lastik botla yasa dışı yollardan geçmeye çalışan kaçak göçmenleri tespit etti. Bunun üzerine durdurulan botlardaki Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu toplam 170 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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