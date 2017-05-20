Cesedi sulama kanalında bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA'da sulama kanalında 81 yaşındaki Hacı Tan'ın cesedi bulundu.
Sabah saatlerinde, merkez Yüreğir İlçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Sualtı ekipleri tarafından kanaldan çıkarılan cesedin Hacı Tan'a ait olduğunu belirledi. Tan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Tan'ın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
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