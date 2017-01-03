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Cesedi bulunan işçiyi, arkadaşının attığı kafa öldürmüş

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde liman işçisi 45 yaşındaki Şakir Kök'ün istinat duvarının kenarında cesedinin bulunmasının ardından araştırma başlatan polis, şüpheli olarak Kök'ün iş arkadaşını gözaltına...

Cesedi bulunan işçiyi, arkadaşının attığı kafa öldürmüş

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde liman işçisi 45 yaşındaki Şakir Kök'ün istinat duvarının kenarında cesedinin bulunmasının ardından araştırma başlatan polis, şüpheli olarak Kök'ün iş arkadaşını gözaltına aldı. R.L., kız arkadaşına mesaj atan Kök ile tartıştıklarını, kafa atmasının ardından duvardan düştüğünü söyledi.
Dilovası'nda bir limanda taşeron firmada işçi olarak çalışan Şakir Kök, dün sabah saatlerinde limanın yakınında istinat duvarının altından geçen yağmur suyu tahliye kanalında ölü bulundu. Soruşturma başlatan polis, Şakir Kök'ün telefon kayıtları inceleyerek en son görüştüğü kişi olan R.L.'yi gözaltına aldı. Şakir Kök ile limanda birlikte çalıştıkları belirlenen R.L.'nin istinat duvarının üstündeki alanda birlikte içki içtikleri tespit edildi.
Şüpheli  R.L. içki içtikleri sırada Şakir Kök'e kız arkadaşına neden mesaj çektiğini sorduğu ve bu nedenle kavga çıktığını söyledi. R.L. kavga sırasında Şakir Kök'e kafa attığını daha sonra alandan uzaklaştığını söyledi.
Polis, Şakir Kök ile aynı limanda çalışan T.T. adlı kadını gözaltına alındı. Evli olan T.T.'nin Şakir Kök ile ilişkisi olduğu tespit edilirken, olayla herhangi bir ilişkisinin olmadığı belirlenerek serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen R.L. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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