Çerkezköy'de yayılan ağır kokular panik yarattı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nden ilçeye yayılan ağır kokular paniğe neden oldu. Bir kamyonun atık boşalttığı iddia edilirken, alınan numuneler incelenmeye gönderildi.Çerkezköy'ün Gaziosmanpaşa Mahallesi Beyazsu Sokak'ta bir kamyonun boş araziye atık boşaltması ardından çevreye yayılan ağır kokular, mahalle sakinleri arasında korkuya neden oldu. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye Emniyet Müdürlüğü, belediye ve GAZDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekipler vidanjör yardımıyla alanı yıkayarak temizlerken, kimyasal atıldığı iddia edilen kanalizasyon hattına boşalttı. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerinden yardım istediklerini belirterek, "Dökülen kimyasalın ne olduğu henüz belli değil, yayılan koku da ilçeyi etkisi altına aldı. Asit ya da yağ değil, solvent içerikli bir madde. Kimyasalı analize gönderdik. Analiz sonucunda kanalizasyona atılan ve Çerkezköy'de bir çok noktada hissedilen keskin pis kokunun ne olduğu anlaşılacak" dedi.Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgeye atıl boşaltan kamyonu bulmak için tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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