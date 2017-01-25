Çerkezköy'de terör propagandası şüphelileri adliyede

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Çerkezköy İlçesi'nin Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan 3 kişinin sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığını belirledi. Polis, düzenlediği operasyonlarda M.K., Y.D. ve L.D.'yi, gözaltına aldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde 5 gün sorguları süren 3 kişi bugün sıkı güvenlik önlemleri altında Çerkezköy'de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu sürüyor.
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