Çerkezköy'de terör propagandası şüphelileri adliyede (2)

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Öğleden sonra ise 1 şüpheli daha adliyeye getirildi. Savcılıktaki soruşturmalarının ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli E.V., M.K., Y.D ve L.D., 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Bu arada polisin aynı gerekçeyle gözaltına aldığı 3 kişinin ise Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü belirtildi.