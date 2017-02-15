Çerkezköy'de kuyumcuda silahlı soygun

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde Ak Partili Belediye meclis üyesi Ali Dönmez'e ait kuyumcu maskeli ve pompalı tüfekli 2 soyguncu tarafından soyuldu. Çalışanları silah tahdidi ile etkisiz hale getiren soyguncular yaklaşık 50 bin liralık altın alıp kayıplara karıştı.

Soygun, Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Ak Partili Belediye meclis üyesi Ali Dönmez'e ait kuyumcuda meydana geldi. Yüzleri maske ile kapalı ellerinde pompalı tüfek bulunan 2 soyguncu girdikleri kuyumcudaki 2 çalışanı silah tehdidi ile etkisiz hale getirdi. Soyguncuların biri bu sırada altınların bulunduğu camları kırarak yanında getirdiği çantaya vitrindeki altınları doldurdu. Soyguncular daha sonra altınlarla birlikte kaçarak kayıplara karıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Göksel Söylemez ile jandarma ekipleri geldi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan jandarma ekipleri, delil toplarken işyeri ve bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının soyguncuların kırmızı renkli bir otomobille kaçtığını söylemesi üzerine güvenlik güçleri soyguncuları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. İşyeri sahibi Ali Dönmez, soyguncuların yaklaşık 50 bin TL değerinde altın çaldıklarını belirtti.

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