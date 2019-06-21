Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
81 ilde çocuklar tenise yönlendirilecek
81 ilde öğretmenler tenis eğitimi...
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli oldu
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli...
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak seçmenleri açıkladı
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak...

Çerkezköy'de fuhuş operasyonu

Mehmet YİRUN/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), ()-TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Whatsapp üzerinden müşteri bulunarak zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 3 kadın kurtarılırken, Özbekistan uyruklu A.S., gözaltına alındı. Çerkezköy İlçe...

Çerkezköy'de fuhuş operasyonu

Mehmet YİRUN/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), ()-TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Whatsapp üzerinden müşteri bulunarak zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 3 kadın kurtarılırken, Özbekistan uyruklu A.S., gözaltına alındı.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı aldı. Polis yaptığı çalışmada, H.K., adlı kişinin Whatsapp üzerinde müşteri bulduğunu, kendisine de Özbekistan uyruklu A.U.'nun yardım ettiğini belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis, zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 3 kadının kurtarırken, paraları topladığı belirlenen Özbek uyruklu A.U.'yu gözaltına aldı.
Fuhuştan kurtarılan kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınlardan G.K., "Müşteriler H.A., tarafından Whatsapp üzerinden çağırılıyordu. Paranın yarısı bana yarısı da H.A.'ya gidiyordu. A.U. ise müşterilerle görüşme yapıyordu" dedi.
Kadınlar işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltındaki A.U., ile ilgili soruşturma sürüyor. Polis, firari olan H.K.'yi da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328