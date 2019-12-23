Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (5)
TANIK: DUVARDAN ATLARKEN GÖRDÜM Ordu'da, balerin Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren, 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaralayan Özgür Arduç'un yargılanması sürüyor. Ceren Özdemir'in annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem...
TANIK: DUVARDAN ATLARKEN GÖRDÜM
Ordu'da, balerin Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren, 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaralayan Özgür Arduç'un yargılanması sürüyor. Ceren Özdemir'in annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir'i dinleyen mahkeme heyeti, 10 dakikalık aranın ardından duruşmaya tanık ifadeleriyle devam etti. Dava dosyasında yer alan 6 tanıktan S.B., katil zanlısının kaçtığını görmeleri üzerine durumu polise anlattıklarını belirterek, "Olaydan sonra kendisini duvardan atlarken gördüm. Bize doğru baktı. Merdivenlerden aşağı kaçtı. Etraftan kimse gelmeyince gittik, polis ekiplerini gördüm anlattım. Sonradan öğrendik ki cinayeti o işlemiş" dedi.
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