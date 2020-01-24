banner314

banner325

Son Dakika

Ceren Damar'ı öldüren öğrencisinin yargılanmasına devam edildi

GÜVENLİK 24.01.2020, 13:40
Ceren Damar'ı öldüren öğrencisinin yargılanmasına devam edildi
ANKARA'da sınavda kopya çekerken yakaladığı Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) odasında tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in (24) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, sanığın annesi Hatice Hikmet ve arkadaşları tanık olarak dinlendi.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından tutuklanan Hasan İsmail Hikmet, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasında hakim karşısına çıktı. Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Hasan İsmail Hikmet ile birlikte Ceren Damar'ın babası Mustafa, annesi Feyza, kız kardeşi Selin, eşi Levent Şenel, meslektaşları, öğrencileri ve kadın örgütlerinin temsilcileri ile tarafların avukatları hazır bulundu.
SANIK AVUKATINA TEPKİ
Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonu ile Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği de davaya katılma talebinde bulundu. Bunun üzerine sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, "Bu bir kadın cinayeti değildir. Kadının cinsiyetinden dolayı işlenmiş bir cinayet değildir. Burada bir kadın cinayet yoktur" dedi. Salonda bulunanlar, sanık avukatı Bıçak'a tepki gösterdi. Daha sonra avukat Bıçak, savunma sırasında sözlerinin bölündüğünü belirterek sitem etti. Ardından Mahkeme Başkanı Hasan Şatır da, sanık avukatı Vahit Bıçak'ın kendi sözlerini bölmesine tepki göstererek, "Sen de benim her lafıma müdahil olma oradan. Sen de benim işime karışma, avukat bey otur yerine" dedi.
SANIĞIN ANNESİ DİNLENDİ
Duruşmada daha sonra tanıklar dinlendi. Tanıklardan sanığın annesi Hatice Hikmet, Türkiye'nin ilk kadın keskin nişancılarından olduğunu söyleyerek, "Olay esnasında oğlum ilk benimle telefonda görüştü. 'Okulda bir olay meydana geldi çok üzgünüm, gelip beni alır mısınız?' dedi. 'Ben intihar edeceğim anne' dedi. Babasını aradım, yoldan taksiyle babasını aldık. Sabit bir yerde kalmasını istedik. Bir AVM'nin önünde buluştuk. Oğlumu önce sakinleştirmeye çalıştık. Üzerindeki silah ve bıçağı aldıktan sonra emniyete teslim ettik. Çocuğumu hukukçu olsun diye gönderdik biz okula; ama olmadı. Cinsel taciz olacağına asla inanmıyorum. Anneyim ben hiç bir şey yapmadıysam 9 ay dağlarda karnımda taşıdım" diyerek gözyaşı döktü. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır bunun üzerine, "Tamam, başkaları tüp bebek mi yapıyor?" dedi.
'KOPYA ÇEKMEYEN ÖĞRENCİ Mİ VAR' SÖZLERİNE TEPKİ
Ardından Damar ailesinin avukatı, sanığın annesine, "Oğlunuzun kopya çektiğini biliyor muydunuz?" diye sorunca avukatları Vahit Bıçak cevap vererek, "Türkiye'de kopya çekmeyen öğrenci mi var?" dedi. Sanık avukatının bu sözleri de salonda bulunanların tepkisine neden oldu. Tanık olarak dinlenen sanığın dedesi İsmail F., tanık Yiğit A. ve Hasan A. sanıkla Ceren Damar’ın ilişkisi olduğunu iddia etti.
Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verdi.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 24 Ocak 2020
İmsak 06:46
Güneş 08:15
Öğle 13:21
İkindi 15:54
Akşam 18:18
Yatsı 19:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3