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Ceren, amcasının tabancasından çıkan kurşunla öldü

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ın Yeşilyurt ilçesinde, amcası Muhsin Karakol'un (44) ruhsatsız tabancasının kazara ateş alması sonucu göğsünden vurulan Ceren Karakol (17), yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı...

Ceren, amcasının tabancasından çıkan kurşunla öldü

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ın Yeşilyurt ilçesinde, amcası Muhsin Karakol'un (44) ruhsatsız tabancasının kazara ateş alması sonucu göğsünden vurulan Ceren Karakol (17), yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Çerkez Danişment köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Hilmi- Hatice Karakol çiftinin büyük kızları, 11'inci sınıf öğrencisi Ceren Karakol, amcası Muhsin Karakol'a misafirliğe gitti. Genç kız evde oturduğu sırada, iddiaya göre, amca Karakol, ruhsatsız tabancasıyla uğraşmaya başladı. Bu sırada, kazara patlayan tabancadan çıkan kurşun, Ceren Karakol'a isabet etti. Göğüs bölgesinden yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan sağlık ekibi yaptı. Ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ceren Karakol'un cenazesi, otopsi için hastanenin morguna konuldu. Amca Muhsin Karakol ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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