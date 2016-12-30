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Cerablus'taki patlamada yaralanan Suriyeli öldü

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, () - SURİYE'nin Cerablus kentinde meydana gelen patlamada yaralanan 60 yaşındaki Hatice Elyas, tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede yaşamını yitirdi. Karkamış İlçesi'ne komşu Suriye'nin Halep kentine bağlı...

Cerablus'taki patlamada yaralanan Suriyeli öldü

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, () - SURİYE'nin Cerablus kentinde meydana gelen patlamada yaralanan 60 yaşındaki Hatice Elyas, tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede yaşamını yitirdi.
Karkamış İlçesi'ne komşu Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus İlçesi'nde bu sabah henüz bilinmeyen meydana gelen patlamada Hatice Elyas yaralandı. Yaralı Suriyeli, sınır hattına taşındı ve ardından sağlık görevlileri tarafından ambulansla Karkamış Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Elyas, hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede tedaviye alınan Hatice Elyas, öğleden sonra doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Elyas'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurum morguna götürüldü.

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