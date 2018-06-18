Cep telefonunu vermeyince bıçaklandı

DENİZLİ'deki otobüs terminalinde, otobüs muavini Harun Altılı (20), görüşme yapmak amacıyla kendisinden cep telefonunu isteyen, ancak olumsuz yanıt verdiği Ömer Talha S. (20) tarafından karnından bıçaklandı.Olay, Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Bir otobüs firmasında görevli muavin Harun Altılı'nın yanına yaklaşan Ömer Talha S., iddiaya göre, bir yakınını arayacağını söyleyip, cep telefonunu istedi. Muavin Altılı'nın telefonunu vermemesi üzerine, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ömer Talha S., yanında taşıdığı bıçakla Altılı'yı karnından yaraladı. Altılı, kanlar içinde yere yığılırken, olay yerine gelen polis ekipleri Ömer Talha S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altılı'nın tedaviye alındı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.FOTOĞRAFLI