Cep telefonu yerine biber gönderen 2 kişi dolandırıcılıktan mahkum oldu

SAMSUN, ()-SAMSUN'da internet aracılığıyla bir alışveriş sitesinden 575 lira karşılığında cep telefonu satın alan Sevdem Kondakçı'ya, telefon yerine kargo ile kutu içinde sivri biber gönderdikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan Sezer Macit'i 3 yıl, Fatih Kılınç'ı ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 3 Mart 2014 yılında meydana geldi. İnternet aracılığıyla bir alışveriş sitesine giren Sevdem Kondakçı, 575 liraya satılan bir cep telefonunu beğendi. İddiaya göre cep telefonunu satan Sezer Macit ile irtibat kurup verdiği banka hesabına 575 lira yatırdı. Bir süre sonra Sevdem Kondakçı eve kargo aracılığıyla gelen kutuyu açtı. Kutunun içinden cep telefonu yerine sivri biber çıkınca şaşkına dönen Sevdem Kondakçı, polise giderek ihbarda bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İki şüpheli yaklaşık 2 ay önce başka suçlardan cezaevine girince bu olayla ilgili de haklarında soruşturma başlatıldı.

Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının aracı kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açılan tutuksuz sanıklar Sezer Macit ile Fatih Kılınç'ın yargılanmasına başlandı.

Başka suçtan tutuklu bulunan ve duruşmaya Aydın'ın Nazilli İlçesi'ndeki cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılan Sezer Macit, "İnternet aracılığıyla cep telefonu satışı yaptığım doğrudur. Fatih Kılınç ile Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde 2014 yılında aynı evde kaldık. İnternetten ilan veriyorduk. Daha sonra ayrıldık. Ben müşterilerin çoğuna cep telefonu gönderdim. Sevdem Kondakçı'yı tanımıyorum. Telefon yerine biber gönderdiğimizi hatırlamıyorum. Takdir mahkemenin" dedi.

Başka suçtan Muğla Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılan diğer sanık Fatih Kılınç ise Sevdem Kondakçı'yı tanımadığını söyleyip, "Ben bu suçu kabul etmiyorum. Ben ve Sezer sondaj işinde çalışmak için Fethiye'ye gittik. Sonra İbrahim diye biri geldi. Ben bu olayda mağdurum. Eskiden bazı hatalar yapmış olabilirim. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

İfadelerin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti tutuksuz sanıklardan Sezer Macit'i 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının aracı kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıl hapis 1200 lira para, diğer sanığı da sabıkasının az olması nedeniyle aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapis ve 1000 lira para cezasına çarptırdı.