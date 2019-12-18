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Cep telefonu hırsızlığı kamerada
AFYONKARAHİSAR'da, bir iş yerinden cep telefonu hırsızlığı yapan 2 kişi, güvenlik kamerasına yakalandı. Mecidiye Mahallesi'nde cep telefonu alım satımı yapılan iş yerine 16 Aralık günü saat 10.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz...
GÜVENLİK 18.12.2019, 15:43
AFYONKARAHİSAR'da, bir iş yerinden cep telefonu hırsızlığı yapan 2 kişi, güvenlik kamerasına yakalandı.
Mecidiye Mahallesi'nde cep telefonu alım satımı yapılan iş yerine 16 Aralık günü saat 10.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz 2 kişi, telefon almak istediklerini söyledi. İş yeri çalışanının tezgahtan çıkardığı cep telefonlarını inceleyen şüphelilerden biri, aldığı telefonu çalışana fark ettirmeden cebine koydu. Bir süre daha farklı telefonları inceleyen şüpheliler, daha sonra iş yerinden ayrıldı.
Şüpheliler ayrıldıktan sonra tezgahı düzenleyen çalışan, telefonlardan birinin olmadığını fark etti. Çalışanın durumu bildirdiği iş yeri sahibi güvenlik kameralarını inceledikten sonra polisten yardım istedi. İhbar sonrası Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
HIRSIZLIK KAMERADA
Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde içeri giren iki şüphelinin tezgaha doğru yaklaşıp, cep telefonlarını incelediği sırada birinin iş yeri çalışanına fark ettirmeden eline aldığı telefonu pantolonunun cebine koyduğu yer aldı.
Mecidiye Mahallesi'nde cep telefonu alım satımı yapılan iş yerine 16 Aralık günü saat 10.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz 2 kişi, telefon almak istediklerini söyledi. İş yeri çalışanının tezgahtan çıkardığı cep telefonlarını inceleyen şüphelilerden biri, aldığı telefonu çalışana fark ettirmeden cebine koydu. Bir süre daha farklı telefonları inceleyen şüpheliler, daha sonra iş yerinden ayrıldı.
Şüpheliler ayrıldıktan sonra tezgahı düzenleyen çalışan, telefonlardan birinin olmadığını fark etti. Çalışanın durumu bildirdiği iş yeri sahibi güvenlik kameralarını inceledikten sonra polisten yardım istedi. İhbar sonrası Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
HIRSIZLIK KAMERADA
Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde içeri giren iki şüphelinin tezgaha doğru yaklaşıp, cep telefonlarını incelediği sırada birinin iş yeri çalışanına fark ettirmeden eline aldığı telefonu pantolonunun cebine koyduğu yer aldı.
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