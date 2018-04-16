Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Eyüpsultan İlçe Kongresi yapıldı... Listede Sürpriz isim: Abdullah Akgün
AKP Listesinde Sürpriz isim: Abdullah...
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05...
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Ak Partili Karacan: Operasyon öncesi Türkiye bilgilendirildi
AKP'li Karacan: Operasyon öncesi Türkiye...

Cep telefonu çalınan engelli kadın, gözyaşlarına boğuldu

 ADANA'da tekerlekli sandalyedeki bedensel engelli Ayşe Camgöz'ün (39) cep telefonu çalındı. Ayşe Camgöz, tek iletişim aracının çalındığını gözyaşları içinde anlattı. Olay, Seyhan ilçesindeki Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidi'nde...

Cep telefonu çalınan engelli kadın, gözyaşlarına boğuldu
 ADANA'da tekerlekli sandalyedeki bedensel engelli Ayşe Camgöz'ün (39) cep telefonu çalındı. Ayşe Camgöz, tek iletişim aracının çalındığını gözyaşları içinde anlattı.
Olay, Seyhan ilçesindeki Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük yaşta cam kemik hastalığına yakalanan Ayşe Camgöz, tekerlekli sandalyesi ile evinden çıkıp arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Köprü altına geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi, engellli kadının bacaklarının arasında duran cep telefonunu alarak kaçtı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Cep telefonunu çalınan Camgöz, zanlının arkasından bağırarak çığlık attı. Bu sırada kavşakta görevli trafik polisleri, engelli kadının sesini duyup yardıma koştu. Karşısında polisleri gören Camgöz ise gözyaşlarına boğuldu. Kendisinin de polis kızı olduğunu belirten Camgöz, "Benim tek iletişim aracım cep telefonumdu. Lütfen size yalvarıyorum benim cep telefonumu bulun. Allah'ım bana yardım et" diyerek ağladı. Yoldan geçenlerin su verdiği Camgöz, "Başıma geleni görüyor musunuz, bir engellinin cep telefonunu çaldılar" dedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ise, civarda araştırma yaptı. Polis kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakalamaya çalışıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314