Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı
Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı

Cenderis'teki hastanede 2009 kişiye sağlık hizmeti verildi

GAZİANTEP, () - ZEYTİN Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin'in Cenderis beldesinde TSK tarafından kurulan Acil Yardım Hastanesi'nde şu ana kadar 2009 hastaya sağlık hizmeti verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından...

Cenderis'teki hastanede 2009 kişiye sağlık hizmeti verildi

GAZİANTEP, () - ZEYTİN Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin'in Cenderis beldesinde TSK tarafından kurulan Acil Yardım Hastanesi'nde şu ana kadar 2009 hastaya sağlık hizmeti verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak günü Suriye'nin Afrin kentinin terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. 18 Mart günü ilçe merkezinde kontrolün sağlandığı Afrin ile kırsalındaki belde ve köylerde TSK birlikleri güvenliği sağlamaya, geri dönüşlere katkı sağlamaya ve sivillerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
TSK birlikleri, teröristlerden temizlediği Afrin'in Cenderis beldesinde de siviller için 21 Nisan günü Acil Yardım Hastanesi kurdu. Her türlü sağlık hizmetinin sunulduğu hastaneye kurulduğu günden bu yana 634'ü çocuk 2009 hasta başvurdu. Doktorların tedavisini yaptığı hastalara ilaçları verilirken, durumu ağır olanlar ise ilk müdahale sonrası ileri tedavi için Türkiye'deki hastanelere gönderildi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314