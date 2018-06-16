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Cenazeyi almaya giderken kaza yaptılar: 3 kuzen öldü, 2 yaralı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, hastanede yaşamını yitirin yakınlarının cenazesini almaya gidenlerin içinde bulunduğu kamyonet takla attı. Kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. ​Başverimli beldesinde oturan amca çocukları Ramazan (48),...

Cenazeyi almaya giderken kaza yaptılar: 3 kuzen öldü, 2 yaralı
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, hastanede yaşamını yitirin yakınlarının cenazesini almaya gidenlerin içinde bulunduğu kamyonet takla attı. Kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
​Başverimli beldesinde oturan amca çocukları Ramazan (48), Halil (23), İsa Aytış (19) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, vefat eden yakınları Mehmet Aytış'ın cenazesini almak için Silopi Devlet Hastanesi'ne gitmek için yola çıktı. Ramazan Aytış yönetimindeki 73 SJ 047 plakalı hafif ticari araç, ilçe girişindeki polis noktasına geldiğinde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada, Ramazan Aytış hayatını kaybetti, diğer 4 kişi de yaralandı. Ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsa Aytış ile Halil Aytış da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Mehmet Aytış ile kazada ölen kuzenler Ramazan, İsa ve Halil Aytış'ın cenazeleri, otopsinin ardından defnedilmek üzere Başverimli beldesine götürüldü.

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