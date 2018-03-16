Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...

Cenazesi karışan gurbetçi, Eskişehir'de toprağa verildi

ALMANYA'nın Berlin kentinde yaşamını yitiren ve aynı kentte ölen bir Türk'ün yakınları tarafından yanlışlıkla Amasya'ya götürülen Raif Yüksel'in (83) cenazesi, memleketi Eskişehir'in Çiftler ilçesinde toprağa verildi. Geçen 10...

Cenazesi karışan gurbetçi, Eskişehir'de toprağa verildi
ALMANYA'nın Berlin kentinde yaşamını yitiren ve aynı kentte ölen bir Türk'ün yakınları tarafından yanlışlıkla Amasya'ya götürülen Raif Yüksel'in (83) cenazesi, memleketi Eskişehir'in Çiftler ilçesinde toprağa verildi.
Geçen 10 Mart'ta Almanya'nın Berlin kentinde yaşamını yitiren Raif Yüksel'in cenazesi, yanlışlıkla, aynı kentte ölen Halis Cesur'un yakınları tarafından alınarak uçakla önce Samsun'a, oradan da Amasya'ya götürüldü. Toprağa verildikten sonra cenazenin Cesur değil, Eskişehirli olan Yüksel'e ait olduğu anlaşıldı. Halis Cesur'un Almanya'da kalan cenazesi Amasya'ya gönderilirken, Raif Yüksel'in cenazesi de mezardan çıkartılarak önce Samsun'dan uçakla İstanbul'a, oradan da kara yoluyla memleketi Eskişehir'in Çifteler ilçesine getirildi.
Beş çocuk babası Raif Yüksel için bugün öğle Abbas Halim Paşa Mahallesi'ndeki camide tören düzenlendi. Camideki cenaze törenine ölen Raif Yüksel'in yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.
OĞLU: KARIŞIKLIK OLMUŞ
Almanya'da yaşayan Nuri Yüksel, babasının cenazesinin yanlışlıkla Amasya'ya götürüldüğünü söyledi. Yüksel olayı şöyle anlattı:
"47 yıldır Almanya'nın Berlin şehrinde yaşamaktayız. Babamız 10 Mart'ta vefat etti. Oradaki Şehitlik Camii'nde bir karışıklık oldu. Karışıklık şundan kaynaklandı: Salı günü biz cenazemizi yıkamak için gitmiştik. Orada görevli olan kişiler ile beraber cenazelere baktığımızda babamızı göremedik. Görevliler bir telaş içine girdi. Araştırmaya başladılar. Araştırdıktan sonra babamızın cenazesinin pazartesi günü uçakla Samsun'a, oradan da Amasya'ya gönderildiği tespit edildi. Biz o gün gıyabi cenaze namazı kıldık. Babamın cenazesi Amasya'dan Eskişehir'e gönderildi. Amasya'da babamın cenazesi defnedildikten 2 saat sonra yanlışlık ortaya çıkıyor."
Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Raif Yüksel'in cenazesi, Abbas Halim Paşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314