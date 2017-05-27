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Cenazede 'pompalı katilin geleceği' söylentisi panik yarattı

Ali Can ZERAY/ EDİRNE,() - EDİRNE'de Nedim Merdin'in dün gece yarısı evlerini basarak pompalı tüfekle öldürdüğü kızkardeşi Hanife, eniştesi Salih ve yeğeni 2 yaşındaki Elena Mal'ın cenazeleri, bugün gözyaşları arasında toprağa...

Cenazede 'pompalı katilin geleceği' söylentisi panik yarattı

Ali Can ZERAY/ EDİRNE,() - EDİRNE'de Nedim Merdin'in dün gece yarısı evlerini basarak pompalı tüfekle öldürdüğü kızkardeşi Hanife, eniştesi Salih ve yeğeni 2 yaşındaki Elena Mal'ın cenazeleri, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazelerin defini sırasında yayılan, 'Katil cenazeye gelip, 3 kişiyi daha öldürecek' söylentileri, mahalle sakinleri arasında paniğe yolaçtı.
Edirne'de Romanların yaşadığı Menzilahır Mahallesi'nde Nedim Merdin, şiddet uyguladığı eşi İpek Merdin'in oğulları Menderes'i de alarak evi terk etmesinin ardından gece saat 02.30'da pompalı tüfekle gitti kız kardeşinin evinde katliam yaptı. Nedim Merdin, evde bulunan eniştesi Salih, kızkardeşi Hanife ve yeğeni Elena Mal'ı öldürdükten sonra kaçtı. Edirne polisi her yerde katil zanlısı Merdin'i ararken, öldürülen Salih, eşi Hanife ve çocukları Elena Mal'ın defnedileceği, mahalledeki Acıçeşme Mazarlığı'nda cenaze namazı kılındı.
Öldürülen 3 kişinin defnedileceği sırasında çevreden 1 el silah sesi duyulması üzerine mahalle sakinlerinin 'Katil mahalleye geldi' iddiaları üzerine büyük panik yaşandı. Mezarlıktan panik halinde kaçanlar olurken, polis de mahalleyi abluka altına aldı. Uzun namlulu silahlı polis ekipleri, çatılar ve evleri didik didik aradı. Bu sırada panik yaşayan mahalle sakinlerinden ağlayanlar oldu. Mahallede, 'Kadın kılığına giren katil geri gelecek 3 kişi daha öldürecek' söylentilerinin yayılması nedeniyle yaşanan panik bir süre devam etti. Polis, yaptığı aramada katil zanlısının izine rastlamadı. Zanlının yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.
Mahallede paniğin bitmesi üzerine öldürülen Salih, eşi Hanife ve çocukları Elena Mal, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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