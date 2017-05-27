Cenazede 'pompalı katilin geleceği' söylentisi panik yarattı (2)

KATİL ZANLISI İNTİHAR ETTİ

Edirne'de dün gece kız kardeşi Hanife, eniştesi Salih ve yeğeni 2 yaşındaki Elena Mal'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçan ve polisin her yerde aradığı Nedim Merdin'in intihar ettiği ortaya çıktı.

Nedim Merdin'in cesedi olayın olduğu Menzilahır Mahallesi'ne bir kaç kilometre uzaklıktaki Edirne Tarım Açık Cezaevi yolu üzerindeki TOKİ konutlarına ait arazide bugün saat 16.45'de koyun otlatan bir çoban tarafından bulundu. Cesedin yanında 3 kişiyi öldürdüğü pompalı tüfek de bulunurken Merdin'in bu tüfekle başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi.