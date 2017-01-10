Cenaze namazı kılanların üzerine tente çöktü (1)

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, () Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatı çöktü. Yaralılar var.
(FOTOĞRAF)
Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, () Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatı çöktü. Yaralılar var. (FOTOĞRAF)
10 Ocak 2017 Salı 14:08
Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, () Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatı çöktü. Yaralılar var.
(FOTOĞRAF)
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