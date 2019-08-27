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Cenaze dönüşü kaza: 2'si çocuk, 6 yaralı

BOLU'da, TEM Otoyolu’nda devrildikten sonra tankere çarpan, içinde cenazeden dönenlerin bulunduğu hafif ticari araçta bulunan 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi....

GÜVENLİK 26.08.2019, 20:40
BOLU'da, TEM Otoyolu’nda devrildikten sonra tankere çarpan, içinde cenazeden dönenlerin bulunduğu hafif ticari araçta bulunan 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Sinop’ta katıldıkları cenazeden İstanbul’a dönen ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu Mehmet Bozkurt yönetimindeki 34 HV 4910 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 50 metre otoyolda sürüklenen araç, aynı istikamette ilerleyen Mustafa Türker yönetimindeki 34 AR 5622 plakalı tankere çarparak durdu. Kazada hafif ticari araçta bulunan Ömer Bozkurt (3), Hümeyra Nehir Giyici (3), Mustafa Bozkurt (67), Kafiş Giyici (53), Yaşar Giyici (57) ve Kadriye Giyici (25) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle iki şeride düşen TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar 3 şeritten sağlanarak normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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