Cemre, avukatlık ruhsatı aldığı günün birinci yılında toprağa verildi (2)

HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Eskişehir’de Enes Duman ve avukat Cemre Parmaksız’ın hayatını kaybettiği kazada, halk otobüsünü kullanan Mesut K., olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Geceyi Jandarma Komutanlığı’na geçiren ve ifadesi alınan otobüs sürücüsü Mesut K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Mesut K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.