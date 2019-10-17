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Cemile öğretmen, kazada yaşamını yitirdi
GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öğretmen Cemile Hoşca (29) hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza,...
GÜVENLİK 17.10.2019, 13:18
GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öğretmen Cemile Hoşca (29) hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde, Nurdağı- Bahçe karayolunun 2’nci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden öğretmen Cemile Hoşça yönetimindeki 01 DUN 98 plakalı otomobil, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, hurdaya dönen otomobildeki Hoşça'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Beş yıllık öğretmen olan ve bir yıldır Nurdağı Nurten Öztürk Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan Cemile Hoşca'nın her gün memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden Nurdağı'na gidip geldiği bildirildi. Öğretmenin cansız bedeni Nurdağı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde, Nurdağı- Bahçe karayolunun 2’nci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden öğretmen Cemile Hoşça yönetimindeki 01 DUN 98 plakalı otomobil, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, hurdaya dönen otomobildeki Hoşça'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Beş yıllık öğretmen olan ve bir yıldır Nurdağı Nurten Öztürk Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan Cemile Hoşca'nın her gün memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden Nurdağı'na gidip geldiği bildirildi. Öğretmenin cansız bedeni Nurdağı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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