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Çelikhan'da kar yağışı nedeniyle yollar kapatıldı

ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesi'nde, Adıyaman ile Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi yönündeki karayolları, yoğun kar yağışı, sis, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Dün akşamdan beri devam eden kar yağışının ardından yoğun...

Çelikhan'da kar yağışı nedeniyle yollar kapatıldı
ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesi'nde, Adıyaman ile Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi yönündeki karayolları, yoğun kar yağışı, sis, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Dün akşamdan beri devam eden kar yağışının ardından yoğun sis, tipi ve fırtına nedeniyle Çelikhan- Adıyaman ve Çelikhan Malatya karayollarında sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, Çelikhan'dan ulaşımın güçlükle sağlandığı Adıyaman ile Malatya yönü karayollarını, trafiğe kapattı. Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, sürcülerden alternatif yolları kullanmalarını isteyerek, "Kar yağışı, fırtına ve sis nedeniyle gereken tedbirleri alarak araç sürücülerin gece yolda kalmaması için Çelikhan-Malatya karayolu emniyet ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı. Aynı şekilde Çelikhan-Adıyaman karayolu ise İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçici bir süre ile ulaşıma kapatıldı. Adıyaman ve Malatya güzergahını kullanan araç sürücülerin Çelikhan, Sürgü, Doğanşehir ve Gölbaşı karayolunun ulaşıma açık" dedi.
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