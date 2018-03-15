Çelikhan'da kaçak kazıya 4 gözaltı

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Şerefhan köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonda isimleri açıklanmayan 4 kişiyi kazı yaparken yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan kürek ve kazmalara el konulurken, 4 kişi gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Şerefhan köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonda isimleri açıklanmayan 4 kişiyi kazı yaparken yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan kürek ve kazmalara el konulurken, 4 kişi gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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