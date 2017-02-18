Çelikhan'da 3.5 büyüklüğünde deprem - yeniden

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün, merkez üssünü Çelikhan İlçesi'ne bağlı Karagöl Köyü olarak saptadığı deprem, saat 19.26'da oldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı.

AFAD Deprem Araştırma Dairesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak belirledi.