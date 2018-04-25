Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Çelik konstrüksiyon işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı

KARABÜK'te, yapımı devam eden fabrikada montaj yaparken üzerine çelik konstrüksiyon düşen işçilerden Halil İbrahim Daloğlu (36) öldü, 2 işçi yaralandı. Olay, saat 16.00 sıralarında, Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam...

Çelik konstrüksiyon işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı
KARABÜK'te, yapımı devam eden fabrikada montaj yaparken üzerine çelik konstrüksiyon düşen işçilerden Halil İbrahim Daloğlu (36) öldü, 2 işçi yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden hasır çelik üretilecek olan fabrikada meydana geldi. Fabrikanın montaj işinde çalışan işçiler Halil İbrahim Daloğlu, Hüseyin Tunç (25) ve Yalçın Gergen (26) üzerlerine düşen çelik konstrüksiyonun altında kaldı. Tunç ve Gergen kendi imkanlarıyla, Daloğlu ise diğer işçilerin yardımıyla çelik konstrüksiyonun altından kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 3 kişiye müdahalede bulunarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Evli ve 3 çocuk babası Halil İbrahim Daloğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314