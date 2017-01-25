Çelik kasayı dışarıya çkarıp içindeki parayı alarak kaçtı

DÜZCE'nin Cumayeri İlçesi'nde yüzü maskeli bir kişi, gece girdiği iş yerinde çelik kasayı dışarıya çıkarıp içindeki 4 bin 200 lirayı alarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, önceki gün ilçe merkezinde fındık alım satımı yapan B.K'ya ait ofiste meydana geldi. Maske ve eldiven takan kimliği belirsiz kişi, kapıyı zorlayarak açıp içeriye girdi. Elindeki demir parçasıyla çelik kasayı açmayı deneyen şüpheli, başarılı olamayınca kasayı sürükleyerek dışarıya çıkardı. Kimliği belirsiz kişi, iş yerinin önünde kısa süre uğraştıktan sonra kasayı açıp içindeki 4 bin 200 lirayı alarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerine geldiğinde durumu fark eden iş yeri sahibi polise haber verdi. Polis, hırsızlık anının saniye saniye yansıdığı iş yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.FOTOĞRAFLI