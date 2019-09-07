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Çekyalı turist denizde boğuldu
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Çekyalı turist Vojtech Marek (81), denizde yüzdüğü sırada boğuldu. Konaklı Mahallesi sahilinde saat 17.00 sıralarında denize giren Vojtech Marek, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı....
GÜVENLİK 06.09.2019, 21:33
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Çekyalı turist Vojtech Marek (81), denizde yüzdüğü sırada boğuldu.
Konaklı Mahallesi sahilinde saat 17.00 sıralarında denize giren Vojtech Marek, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Durumu fark eden diğer tatilciler yüzerek ulaştıkları turisti kıyıya çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Marek, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Çekyalı tatilci yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Vojtech Marek'in cenazesi savcılık incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Konaklı Mahallesi sahilinde saat 17.00 sıralarında denize giren Vojtech Marek, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Durumu fark eden diğer tatilciler yüzerek ulaştıkları turisti kıyıya çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Marek, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Çekyalı tatilci yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Vojtech Marek'in cenazesi savcılık incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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