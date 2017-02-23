Çekiçli ortak cinayeti sanığına müebbet istemi

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de iş ortağı 53 yaşındaki Güven Yıldırım'ı başına çekiçle vurup çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürmek suçlamasıyla tutuklu yargılanan 27 yaşındaki Yersel Deniz Yıldız için savcı ömür boyu hapis cezası istedi.

Olay, 16 Kasım 2015 tarihinde meydana geldi. Evli 2 çocuk babası Güven Yıldırım, sabah evinden çıkıp 75'inci Yıl Mahallesi Teksan Sanayi Sitesi'ndeki tezgah makina parçaları üretilen işyerine gitti. Yakınları, Güven Yıldırım'ın akşam eve dönmemesi üzerine, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri Güven Yıldırım'ın iş ortağı olan Yersel Deniz Yıldız'ı şüphe üzerine gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Yıldız, çıkan tartışma sırasında Yıldırım'ı öldürdüğünü söyledi. Yıldız, olayın ardından iş ortağının cesedini bir poşete sarıp işyerindeki çelik elbise dolabının içine koyduğunu ve bunu da kamyonete yükleyip Yukarı Kartal Mahallesi yakılarındaki kendisine ait boş tarlaya attığını anlattı. Polis ekipleri Yıldız'ın gösterdiği tarlada kayıp işadamı Güven Yıldırım'ın cesedini elbise dolabı içinde buldu.

Gözaltına alınan Yersel Deniz Yıldız çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yıldız'ın yargılanmasına Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Yersel Deniz Yıldız, bugünkü duruşmada suçlamaları kabul etmedi. Olay yerinde başka ayak izlerinin de olduğunu öne süren Yıldız, kendisinin suçsuz olduğunu, gerçek suçluların yakalanması gerektiğini söyledi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi savcısı mütalaada bulunarak sanık Yersel Deniz Yıldız'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Sanık avukatının mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmak için süre istemesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 16 Mart 2017 tarihine erteledi.

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