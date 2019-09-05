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Çekicinin çarptığı tilki telef oldu

BOLU'nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu'nda çekicinin çarptığı tilki telef oldu. Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Gerede mevkiinde meydana geldi. Bolu yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KC 004 plakalı çekici, yolun...

GÜVENLİK 05.09.2019, 11:11
Çekicinin çarptığı tilki telef oldu
BOLU'nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu'nda çekicinin çarptığı tilki telef oldu.
Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Gerede mevkiinde meydana geldi. Bolu yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KC 004 plakalı çekici, yolun karşısına geçen tilkiye çarptı. Kazada tilki, olay yerinde telef oldu. Çekici sürücüsü durumu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, tilkiyi götürdü. Tilkinin tahnit edilip edilmeyeceğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 

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