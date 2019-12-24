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Çekici ile işlenen cinayette, 3 kişinin yargılanması için başvuru

Güven HASBAŞ- Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada, çekici sürücüsünün ezerek, öldürdüğü Fevzi Mumlu'nun (38) aile avukatı Cahit Yalçın Türkler, tutuklu sürücü dışındaki...

GÜVENLİK 24.12.2019, 13:36
Çekici ile işlenen cinayette, 3 kişinin yargılanması için başvuru

Güven HASBAŞ- Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada, çekici sürücüsünün ezerek, öldürdüğü Fevzi Mumlu'nun (38) aile avukatı Cahit Yalçın Türkler, tutuklu sürücü dışındaki 3 kişinin yargılanması için başvuruda bulundu. Türkler, 3 kişinin, çekici sürücüsünün yanında olduğunu, haklarında dava açılması gerektiğini söyledi.
Olay, 15 Aralık 2018'de, Arifiye ilçesinde meydana geldi. Fevzi Mumlu, çekici sürücüsü Hakan Karatiken ile kendisine yol vermediği için tartıştı. Bunun üzerine Hakan Karatiken, çekiciyle Fevzi Mumlu'nun bulunduğu aracı çarparak, durdurdu. Karatiken, iddiaya göre, aracından inen Fevzi Mumlu'yu eşinin gözü önünde çekiciyle ezerek, öldürdü. Gözaltına alınan Hakan Karatiken, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mumlu ailesinin avukatı Cahit Yalçın Türkler, olay sırasında asıl fail Hakan Karatiken'in yanında bulunan 3 kişinin yargılanması için Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.
Avukat Cahit Yalçın Türkler, mahkemede tanık olarak dinlenen 3 kişinin yargılanması gerektiğini belirterek, "Enterasan bir davayla karşılaştık, hunharca insan öldürülen bir olay. Gece müvekkilimin oğlu, asıl fail Hakan Karatiken ile yol verme meselesi nedeniyle münakaşa yaşıyor. Sonrasında asıl fail Hakan Karatiken'in patronu Engin D. ve onun yanında bulunan Fuat A. ve Hakkı Ü. olay anında Hakan Karatiken'in yanına geliyor. Bu sırada Fevzi Mumlu, aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor; ancak burada Hakan Karatiken ve diğer 3 kişi kendi özel araçlarıyla Fevzi Mumlu ve eşinin aracını takip ediyor" dedi.
'3 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILMASI GEREK'
Hakan Karatiken'in yanındaki patronu ve 2 arkadaşı olmasa olayın gerçekleşmeyeceğini savunan Türkler, "Karaçam mevkisinde aracın önünü kesiyorlar ve Hakan Karatiken kullandığı çekici ile Fevzi Mumlu'nun üzerinden geçerek ölümüne sebep oluyor. Buradaki asıl fail Hakan Karatiken, olay sırasında orada olan Engin D.'nin şoförü. Zaten olay yerine bu kişiler gelmese bu olay büyümezdi. Ayrıca bu olay öncesi kovalama durumu var. Bu olay sırasında Hakan Karatiken'in patronu ve arkadaşları takip etmeselerdi, arkadaşları gelmeseydi asıl fail Hakan Karatiken olay yerine gidemez ve bu olay olmazdı. Görgü tanıklarına göre de bu isimlerden Hakkı Ü.'nün maktulün aracının yanına sopayla gittiği ve sonra kendi aracına döndüğü bilinmekte. Bu olayla alakası olmadığı yönündeki karar isabetsizdir. Neticede bu 3 fail olay yerinde olmasa bu asıl fail Hakan Karatiken'i cesaretlendirmese bu olayın yaşanması mümkün değil. Yargının bu hataya düşmesini kabullenemiyorum. Dolayısıyla her 3 tanık hakkında yeniden davanın açılması zorunludur" diye konuştu.
Olay sonrası sigorta firması tarafından aileye gereken ödemenin yapılmamasına da değinen avukat Cahit Yalçın Türkler, "Sanığın üzerinden araç geçmesi, kaza değil cinayettir, doğrudur; ancak burada meydana gelen ölüm nedeniyle aileye hem kasko hem de trafik sigortası tarafından ödeme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yolla ilgili de başvuruyu yapacağız" dedi.

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