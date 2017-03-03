Cebinde 504 gram bonzai ile yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da 30 yaşındaki Durmuş A., polisin takibi sonucu üzerinde 3 ayrı poşet içinde 504 gram bonzai ile yakalandı.

Olay dün İlkadım İlçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışma sonucunda, Durmuş A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyip takibe aldı. Sivil ekipler cadde üzerinde yürüyen şüpheliyi durdurup üst araması yaptı. Cebinden 3 ayrı poşet içinde 504 gram bonzaiçıkan Durmuş A. gözaltına alındı. Durmuş A.'nın torbacı olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarının elebaşı olduğu öne sürüldü.

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi tamamlanan şüpheli bugün 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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