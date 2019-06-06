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Çayırova'daki tekstil fabrikasında yangın (2) - Yeniden

Alişan KOYUNCU- Mesut IŞIK/ÇAYIROVA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikasında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kocaeli ve İstanbul'dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, söndürülmeye...

Çayırova'daki tekstil fabrikasında yangın (2) - Yeniden

Alişan KOYUNCU- Mesut IŞIK/ÇAYIROVA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikasında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kocaeli ve İstanbul'dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, söndürülmeye çalışılırken, fabrikada yabancı uyruklu 3 işçinin olduğu öne sürüldü. 
Çayırova'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ev tekstil ürünleri fabrikasında, saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Lojistik deposu olarak da kullanılan fabrikadaki yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Alevler, fabrikanın tamamını sararken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Yangın sırasında patlamalar da olurken, Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye görevlileri, fabrikanın her köşesinden yangına müdahale etti. Ekipler, alevleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor. 
'İŞÇİLER VAR' İDDİASI
Öte yandan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla fabrikada çalışma olmadığı belirtilirken, içeride yabancı uyruklu 3 işçinin olduğu öne sürüldü. Emniyet yetkilileri, iddiaları araştırdıklarını, söndürme çalışmalarının ardından fabrikada kontrol yapılacağını belirtti.

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